"Бахмут как на ладони": Пригожин заявил, что ВСУ скоро окружат город (видео)

Войска РФ убежали к Берховскому водохранилищу, если туда подойдет армия Украины, до Бахмута останется 500 метров. Глава ЧВК "Вагнер" призывает российское Минобороны не врать и выстраивать новые линии обороны.

Российские кадровые военные провалили защиту флангов на Бахмутском направлении и после этого произошло бегство подразделений Минобороны РФ, а не тактическое отступление. Об этом сказал в видеообращении глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментарий опубликовала 12 мая его пресс-служба в Telegram.

В качестве примера он привел успешное вытеснение российских захватчиков к Берховскому водохранилищу. "Вагнеровцы", по его словам, ведут операцию в Бахмуте семь месяцев — с 8 октября 2022 года. Решение о заходе в село Берховку запустит обратный процесс.

Если ВСУ подойдут к Берховскому водохранилищу, они окажутся в 500 метрах от Бахмута

Если ВСУ подойдут к Берховскому водохранилищу, они будут стоять от Бахмута на расстоянии 500 метров и займут все тактические высоты, пожаловался главарь наемников.

"У противника освобождена дорога "Часов Яр — Бахмут", которую мы блокировали. Противник сумеет воспользоваться этой дорогой, он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони. Следующий шаг, когда они зайдут в Берховку, это постепенное окружение Бахмута", — описал он ситуацию.

Далее он обвиняет главу Минобороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова за их действия, которые привели к сокращению рядов ЧВК "Вагнер".

"Нам дают максимум 10% боеприпасов от наших потребностей. Прикрывать военных огнем мы не можем. Не дают вооружение и военную технику", — продолжил он.

Фланги у Бахмута сыпятся: Пригожин просит Минобороны РФ не врать

По его словам ночью 13 мая наемники продолжили штурмовать Бахмут и заняли еще одну многоэтажку. До захвата города, по его словам, наемникам осталось взять всего 20 зданий.

"Но взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего. Фланги сыпятся, фронт проваливается. Попытки Минобороны РФ сгладить ситуацию в информполе приведет к глобальной трагедии России. Надо немедленно прекратить врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны", — заключил он.

Карта аналитиков Deep State показывает, что Силам обороны Украины удалось за последние сутки отодвинуть вражескую армию в нескольких местах к западу от Бахмута, в частности, в районе Берховского водохранилища.

Минобороны РФ признало отступление с позиций севернее Бахмута. Карта Deep State

Отступление из Бахмута: версия российского Минобороны

Минобороны России 12 мая признало отступление с позиций севернее Бахмута и занятия рубежа Берховского водохранилища для якобы повышения устойчивости обороны.

Спикер ведомства Игорь Конашенков говорил об отражении атак 4-ми и 200-ми мотострелковыми бригадами, а также экипажей армейской авиации ВС РФ. По его оценкам, были "уничтожены более 540 военнослужащих ВСУ", танки и бронетехника.

Слова Конашенкова означают фактическое отступление россиян в районе Богдановки. ВСУ смогут теперь контролировать дорогу на Часов Яр.

Конашенков также говорил 12 мая о наступлении ВСУ на Соледарском направлении в Донецкой области. Представитель министерства рассказал, что украинское командование задействовало более 1 тысячи солдат, 40 танков и другую технику. Оккупационные войска "все отразили".

Бои за Бахмут: что говорит командование ВСУ о потерях россиян?

Спикер Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Череватый 12 мая заявил, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне потеряли около 200 солдат убитыми, еще 244 захватчика были ранены.

Всего было 40 боестолкновений, противника удалось измотать и обескровить. Оккупанты потеряли три танка, одну БМП, три гаубицы "Мста-Б" и 5 складов с боеприпасами.

"В результате успешных боевых действий на разных направлениях враг разбит и отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра — Бахмут держится, и наши защитники уничтожают врага и местами гонят его", — отметил спикер.

Череватый подчеркнул, что ни один дедлайн "вагнеровцы" не выполнили, Бахмут не захвачен.

Командир украинского подразделения Terra Николай Волохов 11 мая говорил о подтягивании резервов ВС РФ под Бахмут на позиции, которые прорвали украинские военные.

Украинские военные удачно применяют в окрестностях Бахмута БПЛА — на днях они взорвали российский танк с помощью аппарата Mavic.