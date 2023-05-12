В Крыму разбился ударный вертолет ВС РФ Ми-28 (фото)

В результате падения вертолета Ми-28 на территории временно оккупированного Крыма оба пилота погибли.

В Джанкойском районе оккупированного Крыма 12 мая разбился российский ударный вертолет Ми-28. Из-за этого оба пилота погибли. Подробности сообщило "РИА Новости".

В сообщении говорится, что авария произошла якобы во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Вертолет был без боекомплекта, а разрушений на земле, как уверяют российские власти. По предварительной информации, причиной падения является отказ техники в управлении.

В Telegram-канале "Кримчанин" опубликовали фото с места происшествия вблизи села Светлое. На фото видно, что авиасудно упало вблизи жилого сектора, а за частными домами можно увидеть густой черный дым.

место падения вертолета Ми-28/Telegram-канал "Кримчанин" Фото: Telegram-каналі "Кримчанин"

место падения вертолета Ми-28/Telegram-канал "Кримчанин" Фото: Telegram-канал "Кримчанин"

Характеристики вертолета Ми-28

Советский и российский ударный вертолет Ми-28 выполняет задачи по поиску и уничтожению в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. В первый раз он был введен в эксплуатацию 10 ноября 1982 года. Способен развивать максимальную скорость в 320 км/ч. Дальность полета составляет 450 км. В отличие от Ка-52, мы-28 имеет только 4 узла подвески для вооружения. Боекомплект пушки 2А42 составляет всего 250 выстрелов, но там есть турель с сектором обстрела 220 градусов по курсу.

Ми-28 Фото: vitalykuzmin.net

Напомним, 25 апреля в Волгоградской области РФ упал вертолет сановации. В результате аварии погиб пилот. Вертолет "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, там у него было место дислокации. Пилот был сотрудником спецорганизации, с которой был заключен контракт. Представители комитета здравоохранения региона сказали, что пассажиров на борту вертолета не было. Вертолет упал вне жилых массивов, поэтому пострадавших гражданских в результате аварии якобы не было.

Также в Крыму 6 мая заявили о перехвате украинских ракет "Гром-2". Над оккупированной Алуштой якобы сбили сразу две ракеты "Гром-2", официально до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не взятая на вооружение. Позже в соцсетях опубликовали кадры с места перехвата ракеты.