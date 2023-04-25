В Волгоградской области РФ упал вертолет санавиации: погиб пилот (фото)

Поздно вечером 24 апреля вертолет пропал с радаров, пассажиров на борту не было. Судно потерпело крушение из-за технической неисправности, пишут росСМИ.

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В Волгоградской области России поздно вечером 24 апреля упал вертолет санавиации при возвращении на базу, пилот погиб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, там у него было место дислокации. Пилот был сотрудником спецорганизации, с которой заключили контракт.

Представители комитета здравоохранения региона сказали, что пассажиров на борту упавшего вертолета не было. Вертолет упал вне жилых массивов.

Вертолет с бортовым номером 20012 и тело пилота 1967 года рождения нашли на открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта.

Воздушное судно принадлежит АО "Российские вертолетные системы", поздно вечером 24 апреля он пропал с радаров, уточняет российское медиа Shot.

Вертолет санавиации упал из-за технической неисправности

Пилот Олег Виноградов сообщил диспетчеру о заходе на посадку, но пропал. Обломки нашли 25 апреля в 5 километрах от площадки "Аэросоюз Волгоград".

По данным источника издания "Известия", причиной крушения стала техническая неисправность.

"После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку. В полете пилот связался с диспетчером и доложил о неисправности. Затем связь с ним пропала", — пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что 23 апреля украинские военные сбили российский вертолет Ми-24 и четыре дрона.

Генштаб ВСУ 10 апреля показал видео успешного поражения целей вертолетом 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского. В тот день авиация ВСУ нанесла восемь ударов по местам скопления врага.