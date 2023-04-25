У Волгоградській області РФ впав вертоліт санавіації: загинув пілот (фото)

Пізно ввечері 24 квітня гелікоптер зник з радарів, пасажирів на борту не було. Судно зазнало аварії через технічну несправність, пишуть росЗМІ.

Related video

У Волгоградській області Росії пізно ввечері 24 квітня впав вертоліт санавіації під час повернення на базу, пілот загинув. Про це повідомило агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Гелікоптер "Ансат" летів у селище Єрзовка під Волгоградом, там у нього було місце дислокації. Пілот був співробітником спецорганізації, з якою уклали контракт.

Представники комітету охорони здоров'я регіону сказали, що пасажирів на борту гелікоптера не було. Вертоліт упав поза житловими масивами.

Вертоліт з бортовим номером 20012 та тіло пілота 1967 року народження знайшли на відкритій ділянці місцевості у полі поблизу селища Єрзовка Городищенського району. Порушено кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту.

Повітряне судно належить АТ "Російські вертолітні системи", пізно ввечері 24 квітня він зник із радарів, уточнює російське медіа Shot.

Вертоліт санавіації впав через технічну несправність

Пілот Олег Віноградов повідомив диспетчера про захід на посадку, але зник. Уламки знайшли 25 квітня за 5 кілометрів від майданчика "Аеросоюз Волгоград".

За даними джерела видання "Известия", причиною катастрофи стала технічна несправність.

"Після висадки потерпілого та медиків вертоліт санавіації повертався на майданчик. У польоті пілот зв'язався з диспетчером і доповів про несправність. Потім зв'язок з ним зник", — пише "Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби.

Нагадаємо, що 23 квітня українські військові збили російський вертоліт Мі-24 та чотири дрони.

Генштаб ЗСУ 10 квітня показав відео успішної поразки цілей гелікоптером 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського. Того дня авіація ЗСУ завдала вісьмох ударів по місцях скупчення ворога.