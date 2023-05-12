"Для нас это ничто", – Медведев поддержал идею Ирана создать "антисанкционный клуб"

По словам бывшего президента России, такой союз мог бы представлять "определенную силу", особенно с учетом того, что ряд государств не признают ограничения Запада.

В пятницу, 12 мая, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана создать международный клуб из государств, в отношении которых введены санкции, пишет ТАСС.

"А почему нет? Надо бороться вместе. Я абсолютно поддерживаю предложение", — сказал он, комментируя инициативу министра юстиции Ирана Амина Хосейна Рахими о создании клуба, куда вошли бы страны, находящиеся под санкциями, которую тот высказал на Петербургском международном юридическом форуме.

Накануне посол Тегерана в Москве Казем Джалали в интервью "Эксперту" также предлагал сформировать "антисанкционный клуб", куда, по его словам, кроме России и Ирана могли бы войти еще более 20 стран.

"Находиться рядом друг с другом, использовать обоюдные потенциальные возможности, взаимодополнять наши экономики", — пояснял он суть идеи.

По мнению бывшего президента РФ, такой союз мог бы представлять "определенную силу", особенно с учетом того, что ряд государств не признают ограничения Запада.

"Действительно, мы не признаем те санкции, которые были введены в отношении нашей страны, иранцы не признают те санкции, которые вводились в отношении их страны. Мы их тоже не признаем, поскольку, если речь идет о двусторонних или многосторонних санкциях — не ооновских, — для нас это ничто", — сказал Медведев.

Напомним, 10 мая Федеральный совет Швейцарии сообщил, что страна заблокировала почти 8,3 млрд долларов резервов и активов Центрального банка РФ. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд долларов).

8 мая СМИ писали, что Европейский союз хочет закрыть свои порты для судов, которые пытаются обойти санкции против России. Эта мера является частью более широкого 11-го пакета санкций.