"Это сработало": Залужный раскрыл подробности подготовки к большой войне с РФ (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, по состоянию на конец февраля было сделано все для того, чтобы минимизировать потери в случае российской агрессии. Это был огромный комплекс мер с привлечением многих людей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился подробностями того, как страна готовилась к полномасштабной войне накануне 24 февраля и какие меры предпринимались. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову 12 мая.

По его словам в подготовке к войне принимали участие много людей. Благодаря им предприняли огромный комплекс мер, который и помог выстоять нашим защитникам.

В конце февраля военное руководство предприняло все, что только пришло в голову для минимизирования ущерба от российского вторжения и оставалось только ждать.

"Мы что-то делали, потом проверяли, на сколько это эффективно. Потом приходили к выводу, что это решение не является эффективным. Оно менялось. Опять отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат. И таким образом пришли к тому, что есть Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение людей, которые принимали в этом участие", — заявил Валерий Залужный.

Проводились и учения, как вспоминает главнокомандующий ВСУ. Бригады могли перемещаться регулярно из Закарпатья в Киевскую область, потом в Херсонскую, а в конце концов под конец учений оказаться в Одесской области.

Также, подготовка помогла украинским защитникам изменить конфигурацию сил ПВО, благодаря чему потенциал был сохранен в первые минуты вторжения и сохраняется по сей день.

"Это был огромный комплекс мероприятий, когда-то мы сможем об этом рассказать. Этот весь комплекс, который мы проводили, натолкнул нас на мысль, что есть только один вариант, который может в данной ситуации сработать. Он заключался в том, чтобы в короткий срок нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая сообщалось, что Валерий Залужный высказался о "наследии" СССР в ВСУ. По его словам, в условиях тяжелых боев сложно реформировать украинские вооруженные силы, однако если "фанаты" советского прошлого будут найдены, то разбираться долго не будут.