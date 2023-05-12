ВС РФ и ЧВК "Вагнер" отбросили на 1,5 километра вблизи Бахмута, — спикер ВСУ (видео)

Украинским воинам удалось уничтожить три танка Т-72, БМП, один беспилотник, три орудия "МСТА Б" и пять полевых складов с боеприпасами.

Украинским войскам удалось провести на Бахмутском направлении успешные наступательные действия, отбросив российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 километра. Об этом 12 мая сообщил в эфире "24 Канала" Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он отметил, что 199 россиян ликвидированы, еще 244 – были ранены. В плен попали 15 российских захватчиков. Также украинским воинам удалось уничтожить три танка Т-72, БМП, один беспилотник, три орудия "МСТА Б" и пять полевых складов с боеприпасами.

По его словам, отбросить оккупантов с северного и южного направления фронта близ Бахмута. Череватый назвал, насколько удалось выбить российских захватчиков с украинской земли.

"На расстояние от 250 метров до 1,5 км", – рассказал спикер.

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Он добавил, что враг теряет инициативу благодаря правильным действиям Вооруженных сил Украины. Кроме боевых потерь, у российских военных есть панические настроения. Это в первую очередь из-за значительных потерь. Спикер напомнил, что у самой ЧВК "Вагнер" пополнения нет. Силы РФ вынуждены в большем количестве привлечь регулярные войска, мотострелковые, воздушно-десантные войска, укомплектованные тоже в значительной степени из мобилизованных россиян.

Череватый отметил, что враг особо не испытывает проблем с артиллерийскими снарядами. На участках, где продолжаются наиболее интенсивные бои, они могут использовать ежесуточно более 25 тысяч снарядов.

"У "Вагнера" приближается человеческий голод", – сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что бои у Бахмута продолжаются непрерывно. Враг пытался прорвать линию обороны вблизи Орехово-Василовки, Григоровки и Ступочки. Наиболее напряженная ситуация также остается на Лиманском и Купянском направлениях.

Напомним, 9 мая спикер ВСУ рассказал о применении фосфорных бомб в Бахмуте. Он заявил, что российские захватчики нарушили все правила войны. В то же время, несмотря на удары противника фосфорными снарядами, украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе, который и дальше в осаде.