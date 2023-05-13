Прорыв ВСУ при контрнаступлении может быстро завершить войну: эксперты назвали условия

У Украины нет такого же элемента неожиданности, как во время харьковского контрнаступления, зато есть много западной техники. Теперь все зависит от мастерства военных.

Успешное контрнаступление войск Украины может привести к окончанию войны, но выполнить его будет очень сложно. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов.

Контрнаступление ВСУ: условия успеха

Украина готовится к крупному контрнаступлению, используя вооружение на сумму более $30 млрд, полученное от союзников. По мнению аналитиков, прорыв украинских войск, аналогичный прошлогоднему наступлению в Харьковской области, поможет быстро завершить вторжение ВС РФ, которое нарушило энергетический и зерновой рынки во всем мире. Однако если ВСУ не смогут достичь значительных успехов, то это приведет к затяжным боевым действиям ("зимнему тупику") и покажет, что ни у одной из сторон нет преимущества. Кроме того, другие страны усилят давление на Украину, предлагая отказаться от оккупированных территорий и ввести режим прекращения огня.

В прошлом году Силы обороны Украины использовали элемент внезапности, которого теперь добиться гораздо труднее. Для успеха Украине нужно провести сложную общевойсковую операцию, не имея превосходства в воздухе. Для этого необходимо хорошо координировать пехоту, бронетехнику, саперов и ПВО, максимально эффективно применять более чем 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое партнеры поставили украинцам с декабря 2022 года. При этом многое будет зависеть от подготовки военных, разведки и способности бороться с авиацией РФ.

Где будет контрнаступление ВСУ

В конце 2022 — начале 2023 годов российская армия добилась незначительных успехов в районе Бахмута, однако 11 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что ВС РФ отступили на 2 км. Неудача россиян перечеркнет недели медленного продвижения ЧВК "Вагнер", достигнутого ценой больших потерь.

Однако основная часть контрнаступления, по прогнозам экспертов, развернется на Юге Украины, где оккупанты построили крепкую линию обороны. Там ВСУ понадобится специальное инженерное оборудование, чтобы разминировать путь, преодолеть траншеи, уничтожить блиндажи. Кроме того, потребуются сотни грузовиков и транспортеров, чтобы доставлять тяжелую бронетехнику на позиции быстрее, чем Россия успеет отреагировать.

Много зависит от количества живой силы у ВС РФ — если солдат осталось мало, то командованию придется угадывать, где именно украинские войска нанесут удар, а последние смогут обойти противника с флангов. Численность войск и техники может стать критической, если Украине удастся прорвать линию фронта, поскольку для прорыва любых брешей потребуются резервы.

Ранее сообщалось, будто Украина опасается, что контрнаступление не оправдает надежд. По словам министра обороны Алексея Резникова, ожидания от будущих успехов ВСУ на поле боя часто переоценивают.

11 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Украинские войска активно атакуют на Бахмутском направлении, а ситуация для оккупантов ухудшается.