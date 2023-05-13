Под Брянском рухнул вертолет: обломки машины нашли вблизи жилых домов в Клинцах (видео)

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что у вертолета загорелся двигатель, однако местные жители говорят, что видели в небе ракеты.

Над российским городом Клинцы Брянской области, в 45 км от границы с Украиной, 13 мая потерпел крушение военный вертолет. Местные жители публикуют видео, на которых видно, как летящая машина взрывается в воздухе и падает в районе жилого сектора. В частности, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На одном из видео, которое снимал ребенок, вертолет пролетает над жилыми домами, затем слышится сильный хлопок. На кадрах, снятых с другого ракурса, видно, как уже обломки горящего вертолета стремительно падают в районе частного сектора.

Спустя время появилось еще одно видео, которое сняли пассажиры автомобиля, проезжавшего мимо места падения. Один из мужчин вплотную подошел к месту крушения, которое оказалось совсем близко от жилых домов. Мужской голос за кадром говорит, что видели, как в сторону вертолета летели ракеты.

Возможно, речь идет о работе ПВО, однако в сообщении экстренных служб говорится, что вертолет упал из-за пожара двигателя.

"Принадлежность вертолета устанавливается. Выясняется информация о пострадавших. На место сейчас следуют оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются", — сообщает агентство ТАСС.

Позже канал "Военный осведомитель" опубликовал фото фрагментов лопастей упавшего вертолета. Было отмечено, что на обломки изрешечены однотипными поражающими элементами, характерными для боевой части зенитных ракет.

Канал "Военный осведомитель" пишет, что были найдены лопасти упавешего вертолета Ми-8

На обломках видны следы поражающих элементов зенитной ракеты

Напомним, 11 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что по нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт", которая расположена в Клинцах, был нанесен удар с помощью беспилотника. По его словам, украинский дрон сбросил бомбы на одну из цистерн нефтехранилища.

Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ были подорваны железнодорожные пути, в результате чего опрокинулось около 20 вагонов грузового поезда, который следовал из Брянска в Карачев. Спустя время на месте происшествия была обнаружена наклейка с логотипом "Русского добровольческого корпуса".