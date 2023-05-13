Российский истребитель Су-34 разбился в Брянской области: что известно (видео)

По данным СМИ, пилот и штурман не успели катапультироваться и погибли при крушении. Самолет упал неподалеку от того места, где в этот же день сбили вертолет Ми-8. По неподтвержденным данным, всего россияне13 мая потеряли два вертолета и два самолета.

Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Брянской области 13 мая. Об этом пишет информационное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, Су-34 потерпел крушение неподалеку от украинской границы — в Брянской области РФ. Россияне устанавливают судьбу экипажа и обстоятельства катастрофы.

По данным российского медиа Mash, истребитель упал в деревне Истровка неподалеку от города Стародуб в Брянской области. На месте крушения обнаружили тела пилота и штурмана, которые не смогли катапультироваться и погибли. В Клинцовском районе ввели план "Перехват" — правоохранители ищут диверсантов, которые могут быть причастны к падению Су-34.

Mash также публикует кадры, снятые очевидцами на месте падения самолета. Горящие обломки Су-34 обнаружили на поляне среди деревьев, рядом заметили ракету. Другие очевидцы запечатлели момент падения самолета в Истровке.

13 мая в Брянской области также рухнул российский военный вертолет Ми-8. Транспортное средство потерпело крушение в городе Клинцы, расположенном в 45 км от границы с Украиной. Это весьма близко к Истровке, где упал Су-34.

Местные жители запечатлели попадание ракеты. Предполагается, что вертолет Ми-8 над Клинцами сбил российские же зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". На обломках лопастей обнаружили повреждения, характерные для поражающих элементов зенитных ракет. Есть также информация, что 51-летнюю женщину госпитализировали с ожогами ног — на нее во время крушения пролилась горячая жидкость, вероятно, топливо.