Черный день для авиации РФ: два сбитых Ми-8 и два самолета

Такого не было с марта 2022 — когда в день сбивали по 7 самолетов врага.

В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ потерпели крушение два боевых самолета — Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России. Никто из членов экипажей не выжил: сообщают о 9 погибших военных и одной местной жительнице, которую ранили падающие обломки.

Официальных комментариев со стороны российского Минобороны нет, губернатор Брянской области подтвердил падение лишь одного вертолета — а российские СМИ и военкоры выдвигают разные версии случившегося: от возгорания в моторном отсеке до работы украинской ДРГ и дальнобойной артиллерии.

В частности, появилась версия о том, что истребители и боевые вертолеты были сбиты зенитными ракетами. На найденных лопастях вертолета Ми-8, который упал в Клинцах, якобы были обнаружены однотипные поражающие элементы, характерные для зенитных ракет.

Появилась версия о том, что истребители и боевые вертолеты были сбиты зенитными ракетам Появилась версия о том, что истребители и боевые вертолеты были сбиты зенитными ракетам

Еще по одной из версий вертолеты могли попасть под обстрел сил ПВО России, которые приняли их за украинскую технику. Впрочем, часть комментаторов утверждает, что для "дружественного огня" количество и разброс сбитых машин нетипично.

"Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что вся сбитая боевая техника входила в одну авиагруппу. Истребители Су-34 и Су-35 готовились нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты — оказать им подстраховку в случае, если Су будут сбиты, в том числе — подобрать экипажи.

Автор публикации в "Коммерсанте" полагает, что Ми-8 и Су попали в "авиазасаду", подготовленную украинскими военными. "Судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения "воздух-воздух", то есть, с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду", — говорится в публикации.

После падения первого вертолета в Клинцах российские силовики ввели в регионе план "Перехват". Искали диверсантов, которые якобы могли быть причастны к атакам на Ми-8 и Су-34.

Российский комментатор Сергей Мардан также упоминает Черниговскую область — но как территорию, с которой якобы производился обстрел. "Пишут, что сбили с Черниговской области. Системы ПВО подтащили к самой границе", — заявил пропагандист.

В целом же новости о сбитых Ми-8, Су-34 и Су-35 вызвали паническую волну в российских "околовоенных" Телеграм-каналах. Вплоть до заявлений, что в штабах российских авиационных соединений засели украинские шпионы и диверсанты.

Фото: Скриншот

"Идет война, а граница не на замке!" На что жалуются россияне

Новости о крушении истребителей и военных вертолетов вызвали панику у россиян. В соцсетях они начали жаловаться на то, что война с Украиной пошла "не по плану" и что военно-политическое руководство РФ не думает о безопасности собственных граждан.

Новости о крушении истребителей и военных вертолетов вызвали панику у россиян

"Идет война, а граница не на замке. Как так? Там в Кремле еще не проснулись?".

"Проходной двор: пришли, ушли. Зато линии, парады, озабоченность".

"Твою мать. Когда наведут порядок и начнут работать спецслужбы", — такие комментарии оставляли россияне под постами о крушении вертолетов и самолетов в Телеграм-каналах.

Россияне считают, что военно-политическое руководство РФ не думает о безопасности собственных граждан

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) на сообщения о том, что в Брянской области сбиты два вертолета и два самолета, сначала написал: "Без комментариев". Однако позже не выдержал и принялся критиковать военно-политическое руководство РФ.

"Большие потери нашей авиации сегодня в Брянской области в результате действий ДРГ противника натолкнули некоторых блогеров на гениальную и совершенно неожиданную мысль: с ДРГ врага надо бороться. Но не экстремизм ли это? Ведь для эффективной борьбы с ДРГ нужно военное положение. А военное положение бывает только при войне. А войны у нас никакой нету — у нас СВО", — написал Гиркин.

Допуская, что военные вертолеты и самолеты были сбиты украинскими военными, Гиркин отмечает, что сработали профессионально.

"Как профессионал — не могу не оценить блестящую операцию… украинских коллег в отношении однодневного разового поражения средствами ПЗРК 4-х воздушных целей в нашем глубоком тылу", — так прокомментировал Гиркин случившееся в своем Телеграм-канале.

Военно-политическое руководство РФ уничтожение самолетов и вертолетов в Брянской области никак не прокомментировало .

"Отрицательный взлет". Что о сбитых Ми-8 и Су говорит украинская сторона

На видеозаписи с падением первого вертолета в городе Клинцы оперативно отреагировал бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Русские сами сбили свой вертолет. РосСМИ пишут, что в городе Клинцы Брянской области произошел отрицательный взлет вертолета на землю. Идиоты", — написал он в своем Телеграм-канале.

Также он прокомментировал падение второго вертолета.

"Я люблю брянское ПВО, или Между первой и второй перерывчик небольшой. Рашисты потеряли два вертолета и один истребитель" — написал Геращенко.

Свое мнение о случившемся в РФ высказал также народный депутат Алексей Гончаренко.

"Интересные потери ВС РФ, еще и на своей территории. Ждем еще детали. Друзья, что же происходит? Неужели кто-то получил пэтриоты вместе с нами?" — написал в своем Телеграм-канале нардеп.