Оккупация сел России и взрыв нефтепровода "Дружба": в WP узнали "тайные планы Зеленского"

По данным журналистов, президент Украины предлагал военному командованию перебросить части сухопутных войск в РФ. Такой вариант мог бы предоставить Киеву рычаги влияния на переговорах с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву и взорвать нефтепровод "Дружба". Об этом пишет 13 мая американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на секретные документы разведки США, которые стали доступны на платформе обмена сообщениями Discord.

"Документы показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного государственного деятеля, выдерживающего жестокий натиск России", — отметили журналисты после анализа данных.

Зеленский на встрече с военным командованием в конце января предлагал вариант переброски украинских сухопутных войск на территорию врага, чтобы оккупировать российские приграничные населенные пункты. По его мнению, это бы предоставило Киеву рычаги влияния на переговорах с Москвой.

В российском Белгороде часто гремят взрывы

"Зеленский в некоторых случаях сдерживает амбиции подчиненных, а иногда предлагает рискованные военные действия", — подчеркнула газета.

А на отдельной встрече в конце февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным президент Украины выразил обеспокоенность отсутствием у Киева ракет большой дальности, которые способны поразить места дислокации захватчиков в России. По данным издания, Зеленский предложил, чтобы ВСУ атаковали беспилотниками неуказанные места дислокации в Ростове.

Ненависть к Венгрии

Журналисты приводят в пример третью встречу Зеленского в середине февраля с вице-премьером Юлией Свириденко. Они якобы обсуждали идею взрыва нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

"Зеленский подчеркнул, что … Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить промышленность венгерского [премьер-министра] Виктора Орбана, которая сильно опирается на российскую нефть", — сказано в одном из документов.

Фото: ТАСС

Представители разведки говорят, что Зеленский "выражал гнев" в сторону Венгрии и мог выражать гиперболизированные, бессмысленные угрозы.

Глава государства в комментарии WP назвал утверждения американской разведки "фантазией" и защитил право на нетрадиционную тактику для защиты Украины.

"Украина имеет полное право защищать себя, мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, есть массовые захоронения, наших людей пытают. Я уверен, что мы должны использовать любые уловки", — заявил он.

По словам Зеленского, никто в Украине не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по территории России.

США верят Зеленскому, но ракеты АТАСМS не дают

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что сведения о комментариях Зеленского не станут причиной для отказа в отправке ВСУ дальнобойных ракет АТАСМS.

"Украина неоднократно брала обязательства использовать оружие США ответственно и стратегически для отражения нападения войск РФ. Мы уверены, что так будет и далее", — заявил представитель Пентагона.

Зеленский говорил, что ВСУ не будут использовать американское оружие для ударов по территории России Фото: U.S. Army

Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, и Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

"Президент Зеленский выполнил обещания, которые он дал президенту Байдену, и мы не верим, что это изменится", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Украинский лидер в общении с WP заявил, что Штаты не отправляют ракеты АТАСМS, потому что не доверяют Киеву.

"Я думаю, они боятся, что мы можем использовать их на территории России. Но я так скажу нашим партнерам — у нас есть приоритетная цель, на которую мы тратим пакеты боеприпасов, которые получаем. Мы тратим их на деоккупацию украинских территорий", — объяснил он.

Тайные атаки на российских военных в Сирии

Издание также сообщает, что в одном из документов описывается план, который якобы разработала украинская военная разведка в прошлом году. Стратегия предусматривала тайные атаки на российские силы в Сирии с использованием секретной курдской помощи.

"Подробный заговор должен был открыть новое поле боя за тысячи миль от Украины, но в декабре Зеленский приказал помощникам прекратить планирование операций в Сирии", — цитируют авторы содержание документа.

Зеленский в интервью сказал, что оставляет за собой право изучить ряд военных вариантов.

"У меня много генералов, с которыми я работаю. Это мои личные разговоры, война идет из-за оккупации территорий Украины, в итоге Украина должна победить", — подытожил президент.

Напомним, что Зеленский 13 мая говорил об обещании китайского лидера Си Цзиньпина не снабжать ВС РФ ракетами и другим оружием.

Президент Италии Серджо Маттарелла 13 мая заявил, что полностью на стороне Украины. НАТО, по его словам, окажет военную поддержку для достижения справедливого мира для Украины.