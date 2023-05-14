МО РФ признало гибель двух полковников: нардеп заявил, что их позиции слила ЧВК "Вагнер"

Замкомандира армейского корпуса Евгений Бровко погиб в Бахмуте, а командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров — возле населенного пункта Ивановское. Украинский нардеп Юрий Мысягин вспомнил о конфликте ЧВК "Вагнер" с регулярной армией захватчиков.

Украинские военные уничтожили двух российских полковников на Восточном направлении. Об этом сообщил 14 мая представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Захватчики погибли "при отражении атаки ВСУ". Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко погиб в Бахмуте, а командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров — в районе населенного пункта Красное.

Бровко во время одной из атак получил множественные осколочные ранения. Конашенков рассказал, что военные якобы уничтожили три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля украинских военных.

"В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — отметили в Минобороны.

Конашенков также сказал об "успешном отражении" российских войск прорыва ВСУ севернее и южнее Бахмута.

"Штурмовые отряды (так в Минобороны России называют наемников ЧВК "Вагнер", — ред.) при поддержке подразделений воздушно-десантных войск продолжают бои за контроль над западными кварталами Бахмута", — проинформировал представитель.

Народный депут от "Слуги Народа", заместитель комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин добавил, что координаты нахождения российского штаба слили "вагнеровцы", у которых сейчас конфликт с регулярной армией РФ.

Напомним, что 12 мая российские СМИ представили новые данные о потерях армии России в Украине. РФ могла потерять убитыми, пропавшими без вести и искалеченными до 200 тысяч человек.

Экс-глава "Роскосмоса", советник по технической части армии РФ Дмитрий Рогозин 10 мая призвал к срочной второй волне мобилизации. Из-за большого уровня потерь, как отметил Рогозин, ВС РФ ощущают острую нехватку личного состава.