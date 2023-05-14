Контрнаступлений будет несколько: СМИ выяснили, под какие задачи Запад массово вооружает ВСУ

Военно-политическое руководство Украины считает, что полная победа над оккупантами возможна после ряда успешных атак. Берлин поверил в это и передал самый большой пакет военной помощи после начала большой войны.

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление против российских оккупантов на нескольких участках. Об этом пишет военное издание Defenсe Express 14 мая на основе анализа пакетов военной помощи Украине, выделенных недавно Западом.

"Военно-политическое руководство Украины говорит, что для окончательного освобождения наших земель может потребоваться не одна, а несколько контрнаступательных операций, для подготовки которых необходима соответствующая номенклатура военной помощи", — указали эксперты.

По их мнению, данный месседж услышал Берлин и передал ВСУ самый большой пакет военной помощи после начала большой войны с Россией.

Издание обращает внимание, по какой логике правительство Германии сформировать пакет вооружений. В Киеве ранее настойчиво говорили, что для защиты неба от воздушных атак россиян нужно больше западных систем ПВО.

"В этот запрос вполне попадает решение выделить еще 15 зенитных танков Gepard и четыре батареи IRIS-T SLM на 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет", — сделали вывод эксперты.

А дополнительная немецкая бронетехника и автомобили для логистического обеспечения, по словам аналитиков, укрепят механизированные подразделения ВСУ для наступательных операций.

По данным немецких СМИ, в пакет помощи ВСУ от Берлина войдут 20 БМП Marder, 30 танков "Leopard 1", 18 гаубиц, 4 системы IRIS-T-SLM и сотни управляемых ракет к ним. Стоимость вооружений — 2,7 миллиарда евро.

Напомним, что западные аналитики говорили о сложностях успешного контрнаступления ВСУ, которое закончить полномасштабную войну. Украинская армия будет использовать вооружение на сумму более 30 млрд долларов.

Издание The Washington Post после общения с высокопоставленными украинскими чиновниками сделало вывод, что контрнаступление может не оправдать надежд западных союзников Киева.

Тем временем, ВСУ показывают успехи в наступлении на Бахмутском направлении. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый 12 мая заявил, что ВС РФ отбросили на расстояние от 250 метров до 1,5 километра в зависимости от боевых участков.