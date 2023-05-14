"Прелюдия к контрнаступлению": ВСУ перехватили инициативу в Бахмуте, — Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, также есть небольшие локальные продвижения в разных частях Донецкой области.

В Бахмуте Силы обороны Украины перехватили инициативу, ставшую прелюдией к контрнаступлению. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью немецкому изданию BILD.

"Украина взяла инициативу. Это не означает, что завтра будет освобожден Бахмут, а то, что будут продолжаться тяжелые бои и будет продолжаться уничтожение боеспособности России. В более широком смысле, Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает Украине возможность для успешного контрнаступления", – сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что также есть небольшие локальные продвижения сил обороны в разных частях Донецкой области, а Украине необходимо одержать несколько тактических побед, которые приведут к полному освобождению от России всех территорий Украины.

"Любая часть Украины, которая останется под контролем России, означает две вещи: через некоторое время война возобновится, когда Россия накопит новые ресурсы, и второе: не будет обновления политических элит в самой России. Настроения реваншизма, экспансионизма и шовинизма будут продолжать процветать и развиваться. Поэтому мы освободим всю нашу территорию", — сказал Подоляк.

Напомним, что за 9 месяцев боев российские оккупанты не смогли взять Бахмут. Вооруженные силы Украины за 13 мая продвинулись на 300 метров в Бахмутском направлении.

По данным Института изучения войны 13 мая, в странская армия освободила около 17 квадратных километров территории у Бахмута и заняла позиции на окраине Курдюмовки и Клещиевки.