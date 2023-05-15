"Должны поддержать 142 страны": генерал оценил проект Конгресса США о победе Украины

Американский план, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, направлен показать Китаю, что главный союзник нашего государства не откажется от своего видения ситуации. Это фактически шаг в поддержку мирного плана, сформулированного властями Украины.

Проект резолюции Конгресса США, посвященный победе Украины в войне с Россией, очень похож на мирный план, представленный нашим государством. Инициативу должны поддержать 142 страны ООН. Об этом сообщил в интервью Obozrevatel генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, этот план должен быть проголосован и получить поддержку в Генассамблее ООН. Он может стать обязательным для выполнения всеми государствами-членами международной организации.

"А это 142 страны", – рассказал Маломуж.

Генерал пояснил, что представители Республиканской и Демократической партий США уже не раз позицию относительно того, какой должна быть победа Украины в войне с Россией. Американский план, по мнению Маломужа, направлен показать Китаю, что главный союзник нашего государства не откажется от своего видения ситуации. Генерал считает, что это фактически шаг в поддержку мирного плана, сформулированного властями нашего государства.

"Это сигнал не только всем союзникам нашей страны, но и другим, в частности, Китаю и Индии", – сообщил он.

Генерал убежден в том, что своеобразная модель победы Украины должна функционировать. Более решительные сигналы относительно мирного плана, как считает Маломуж, должны прозвучать от администрации США и лично от президента Байдена.

Проект резолюции Конгресса США о победе Украины в войне с Россией

В Конгрессе США 25 апреля был зарегистрирован проект резолюции, посвященный победе Украины. В документе зафиксирована единодушная поддержка восстановления границ Украины по состоянию на 1991 год, выплата Россией репараций нашей стране и помощь в послевоенном восстановлении, а также наказание и привлечение к ответственности лидеров страны-агрессора России.

Напомним, Европарламент 16 февраля призвал страны-члены ЕС начать поставки Воздушным силам Украины современных истребителей. Депутаты заключили, что в 2023 году должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.