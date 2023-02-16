Европарламент призвал страны-члены ЕС поставить Киеву западные истребители, — резолюция

Евродепутаты пришли к выводу, что в этом году должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС, санкции против РФ должны быть расширены, а поставки вооружения должны помочь деоккупировать Крым и другие территории.

Related video

Европарламент большинством голосов принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает пресс-служба Европарламента.

Резолюция была принята 444 голосами "за", 26 прогословали "против" и еще 37 депутатов воздержались.

Документ состоит из четырех основных моментов:

Члены Евросоюза должны серьезно рассмотреть вопрос поставки Украине западных истребителей.

Замороженные в ЕС российские активы должны быть использованы для восстановления Украины после войны.

Санкции ЕС против Кремля и его союзников должны быть расширены.

В этом году Украина, Еврокомиссия и Совет ЕС должны начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

В Украину должны поставить западные истребители

Согласно резолюции, депутаты Европарламента призывают страны-члены ЕС рассмотреть возможность поставок Киеву западных истребителей, а также вертолетов, ракетных систем и существенно увеличить поставки боеприпасов.

Европарламентарии подчеркивают, что Украина должна быть способна не только защитить себя, но и полностью восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах.

Больше санкций против России

Согласно принятому документу, в Евпропарламенте призвали страны-члены ЕС принять 10-й пакет санкций против России до конца февраля текущего года и "существенно расширить его сферу действия".

"Резолюция также призывает ЕС, государства-члены и их союзников сделать уже действующие санкции более эффективными и принять срочные меры для блокирования любых попыток обойти эти ограничительные меры", — говорится в пресс-релизе Европарламента.

Кроме того, парламентарии требуют завершить создание правового режима, который позволил бы конфисковать замороженные российские активы. Затем эти активы должны быть использованы для восстановления страны и выплаты компенсаций жертвам войны. Также евродепутаты подчеркивают, что после окончания войны Россия должна будет выплатить серьезные репарации, чтобы внести существенный вклад в восстановление Украины.

Вступление Украины в ЕС

В принятой резолюции депутаты Европарламента призывают Киев, а также Еврокомиссию и Совет ЕС работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году, подчеркивая при этом, что вступление в ЕС также остается процессом, основанным на заслугах, с соблюдением соответствующих процедур и условных критериев.

"Далее парламент подчеркивает, что агрессивная война России коренным образом изменила геополитическую ситуацию в Европе, "что требует от ЕС смелых, отважных и всеобъемлющих решений в области политики, безопасности и финансов", — сказано в пресс-релизе.

Напомним, 15 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания вряд ли передаст Украине истребители "в ближайшие месяцы или годы". По словам главы королевского облоронного ведомтсва, основное внимание будет уделено тому, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.

В тот же день, 15 февраля, глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Киев может получить тяжелые танки Leopard уже в марте. А вот о передаче ФРГ истрибителей речи пока не идет. Как сообщил Писториус, немцы пока что сосредоточатся на поставках систем ПВО.