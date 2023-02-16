Європарламент закликав країни-члени ЄС поставити Києву західні винищувачі, – резолюція

Євродепутати дійшли висновку, що цього року мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС, санкції проти РФ мають бути розширені, а постачання озброєння має допомогти деокупувати Крим та інші території.

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Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це у четвер, 16 лютого, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюцію було прийнято 444 голосами "за", 26 проголосували "проти" і ще 37 депутатів утрималися.

Документ складається із чотирьох основних моментів:

Члени Євросоюзу мають серйозно розглянути питання щодо постачання Україні західних винищувачів.

Заморожені в ЄС російські активи мають бути використані для відновлення України після війни.

Санкції ЄС проти Кремля та його союзників мають бути розширені.

Цього року Україна, Єврокомісія та Рада ЄС мають розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу.

В Україну мають поставити західні винищувачі

Згідно з резолюцією, депутати Європарламенту закликають країни-члени ЄС розглянути можливість постачання Києву західних винищувачів, а також вертольотів, ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів.

Європарламентарі наголошують, що Україна має бути здатною не лише захистити себе, а й повністю відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Більше санкцій проти Росії

Згідно з ухваленим документом, у Євпропарламенті закликали країни-члени ЄС прийняти 10-й пакет санкцій проти Росії до кінця лютого поточного року та "суттєво розширити його сферу дії".

"Резолюція також закликає ЄС, держави-члени та їхніх союзників зробити вже чинні санкції більш ефективними та вжити термінових заходів для блокування будь-яких спроб обійти ці обмежувальні заходи", — йдеться у пресрелізі Європарламенту.

Крім того, парламентарі вимагають завершити створення правового режиму, який би дозволив конфіскувати заморожені російські активи. Потім ці активи мають бути використані для відновлення країни та виплати компенсацій жертвам війни. Також євродепутати наголошують, що після закінчення війни Росія повинна буде виплатити серйозні репарації, щоб зробити істотний внесок у відновлення України.

Вступ України до ЄС

В ухваленій резолюції депутати Європарламенту закликають Київ, а також Єврокомісію та Раду ЄС працювати над початком переговорів щодо вступу до ЄС цього року, наголошуючи при цьому, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах, з дотриманням відповідних процедур та умовних критеріїв.

"Далі парламент підкреслює, що агресивна війна Росії докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, що вимагає від ЄС сміливих, відважних і всеосяжних рішень у галузі політики, безпеки і фінансів", — сказано в пресрелізі.

Нагадаємо, 15 лютого міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Великобританія навряд чи передасть Україні винищувачі "найближчими місяцями чи роками". За словами голови королівського облоронного відомства, основну увагу буде приділено тому, щоб Київ міг захистити себе у довгостроковій перспективі.

Того ж дня, 15 лютого, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Київ може отримати важкі танки Leopard вже у березні. А ось про передачу ФРН винищувачів мова поки не йдеться. Як повідомив Пісторіус, німці поки що зосередяться на постачанні систем ППО.