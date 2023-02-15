Британія навряд чи передасть винищувачі Україні в "найближчі місяці чи роки", — Воллес

За словами міністра оборони Великобританії, якби Лондон передав ЗСУ винищувачі, то треба було б відправити в Україну 200 бійців Королівських ВПС, а це "неможливо під час війни".

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Британія навряд чи передасть Україні винищувачі "найближчими місяцями чи роками". Основну увагу приділять тому, щоб Київ міг захистити себе у довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі BBC Radio.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", — сказав він.

За його словами, Лондон має планувати оборону Києва не лише у момент боротьби з російським вторгненням, а й на довгостроковий період.

Воллес також повідомив, що якби Британія передала в Україну винищувачі, то треба було б відправити до країни 200 бійців Королівських ВПС, а це "неможливо під час війни".

Міністр оборони додав, що міжнародна спільнота надала Україні тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників та ракет більшої дальності. Ці системи озброєння мають "однакові ефекти", як і винищувачі.

"Зараз питання в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб зробити просування Росії також неможливим", — заявив Бен Воллес.

Нагадаємо, 15 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів, необхідно у найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.

14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков натякнув на передачу ЗСУ винищувачів. Однак він не відповів на запитання, хто відправить Україні винищувачі. Також поки не відомо про кількість літаків.