Британия вряд ли передаст истребители Украине в "ближайшие месяцы или годы", — Уоллес

По словам министра обороны Великобритании, если бы Лондон передал ВСУ истребители, то нужно было бы отправить в Украину 200 бойцов Королевских ВВС, а это "невозможно во время войны".

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Британия вряд ли передаст Украине истребители "в ближайшие месяцы или годы". Основное внимание будет уделено тому, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC Radio.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", — сказал он.

По его словам, Лондон должен планировать оборону Киева не только в момент борьбы с российским вторжением, но и на долгосрочный период.

Уоллес также сообщил, что если бы Британия передала в Украину истребители, то нужно было бы отправить в страну 200 бойцов Королевских ВВС, а это "невозможно во время войны".

Министр обороны добавил, что международное сообщество предоставило Украине тысячи ракет класса "земля-воздух", беспилотников и ракет большей дальности. Эти системы вооружения имеют "одинаковые эффекты", что и истребители.

"Сейчас вопрос в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать продвижение России также невозможным", — заявил Бен Уоллес.

Напомним, 15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей, необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников намекнул на передачу ВСУ истребителей. Однако он не ответил на вопрос о том, кто отправит Украине истребители. Также пока не известно количество самолетов.