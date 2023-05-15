В Армении ведутся разговоры о выходе из ОДКБ: почему Ереван недоволен Москвой

По мнению секретаря Совбеза страны Армена Григоряна, Россия не выполняет своих обязательств в рамках организации и не поставила вооружения по подписанным ранее контрактам.

В правительственных кругах Армении недовольны действиями Кремля, поэтому ведутся разговоры о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Причиной заключается в том, что Москва не предоставляет вооружение, которое было не только заказано, но и за которое армянская сторона заплатила. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью "Новой газете" 13 мая.

По его словам, договорные обязательства в рамках ОДКБ не соблюдаются, поэтому механизм нынешней концепции безопасности в регионе не работает. Такая ситуация возникла в ходе второй войны за Нагорный Карабах, отметил секретарь.

"Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: "У меня проблема". В ответ скажут: "Окей, дорогой, мы поможем". Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает", — сказал Григорян.

Кроме того существует проблема с поставками вооружения, которое согласно контрактам должна была предоставить Россия. И речь идет не только о контракте от 2021 года на поставку "современного вооружения", который был подписан во время форума "Армия 2021" в Москве. По данным российских СМИ, общая сумма контракта достигла 2 млрд евро.

"(Речь идет) о нескольких таких контрактах, он не единственный. А еще мы ожидали от ОДКБ, что она сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории. Она не сработала", — обьяснил Григорян, добавив, что из-за этого и были обсуждения выйти из ОДКБ.

Напомним, в январе Армения отказалась принимать у себя учения ОДКБ "Нерушимое братство" в 2023 году. Несмотря на это в Кремле заявили, что Армения продолжает оставаться "очень близким союзником".

11 мая на армяно-азербайджанской границе были слышны выстрелы. Стало известно, что конфликтующие стороны обменялись артиллерийскими ударами, после чего официальные лица Армении и Азербайджана обвинили друг друга в провокации.