"Это первый успех наступательных действий": Сырский оценил продвижение ВСУ под Бахмутом

Украинские защитники, по словам генерал-полковника ВСУ, преодолевают самый высокий предел человеческих возможностей, защищая Бахмут от ВС РФ меньшими ресурсами, чем у российских захватчиков.

Продвижение украинских военных подразделений вблизи Бахмута можно назвать первым успехом наступательных действий. Подробности сообщил 15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

Он рассказал, что последние дни показали, поскольку украинские войска способны уничтожать российских захватчиков в сверхсложных условиях. Военный напомнил, что наши защитники сражаются гораздо меньшими ресурсами, но это не мешает разрушать планы врага.

"Все благодаря нашим бойцам", – отметил Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский напомнил, что положительный результат зависит от эффективности и умений украинских военных. Украинские защитники, которые дерутся с агрессором, преодолевая высокий предел человеческих возможностей.

При этом Сырский заявил, что это лишь частичный успех. Именно так, по его мнению, следует воспринимать эту информацию. Операция по обороне Бахмута продолжается, поэтому следует и дальше продолжать борьбу. По его словам, все необходимые для обороны решения уже приняты. Все возможные сценарии развития событий отработаны с ответственными командирами прямо на месте боевых действий.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

По состоянию на 06:00 на 15 мая, как указано в утреннем отчете Генерального штаба, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Враг не оставляет попыток захватить населенный пункт. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях — произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним, 15 мая в Минобороны рассказали о наступательных действиях ВСУ в Бахмуте. Россия опрокидывает подтягивающие к окрестностям города десантно-штурмовые отряды. Украинские защитники, благодаря своим профессиональным действиям, отражают все наступления.