"Россияне не меняют цели": в Минобороны рассказали о наступательных действиях ВСУ в Бахмуте

По словам замминистра Анны Маляр, Россия подтягивает к окрестностям города десантно-штурмовые отряды. Она отметила, что защитникам удается продвигаться благодаря профессиональности.

Related video

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники продвигаются, несмотря на то, что враг стягивает силы. Об этом сегодня, 15 мая, сообщила в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень", — написала она.

Заместительница министра подчеркнула, что украинские военные продвигались на Бахмутском направлении в течение нескольких дней благодаря своим "сверхвозможностям" и профессиональности. По словам чиновницы, РФ не меняет цели и подтягивает к окрестностям города десантно-штурмовые отряды.

"Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", — заявила Маляр.

Напомним, народный депутат Юрий Мысягин опубликовал видео уничтожение вражеской колонны БМП. По его словам, на кадрах — техника подкрепления, которое перекидывалась для усиления группировки ВС РФ на Бахмутском направлении.

Данные интерактивной карты боевых действий от 15 мая свидетельствуют о потере российскими оккупантами очередных позиций в районе Бахмута. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что захватчики наступали вблизи населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал продвижение украинских сил в Бахмуте прелюдией к контрнаступлению ВСУ. Он заявил, что Украина освободит всю свою территорию.