"Росіяни не змінюють цілі": у Міноборони розповіли про наступальні дії ЗСУ в Бахмуті

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, Росія підтягує до околиць міста десантно-штурмові загони. Вона зазначила, що оборонцям вдається просуватись завдяки професійності.

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У Бахмуті тривають важкі бої. Українські захисники просуваються попри те, що ворог стягує сили. Про це сьогодні, 15 травня, повідомила у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"В Бахмуті й на околицях зараз все складно. Дуже", — написала вона.

Заступниця міністра підкреслила, що українські військові просувались на Бахмутському напрямі протягом кількох днів завдяки своїм "надможливостям" та професійності. За словами чиновниці, РФ не змінює цілей та підтягує до околиць міста десантно-штурмові загони.

"Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", — заявила Маляр.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Мисягін опублікував відео знищення ворожої колони БМП. За його словами, на кадрах — техніка підкріплення, яке перекидалося для посилення угруповання ЗС РФ на Бахмутському напрямі.

Дані інтерактивної мапи бойових дій від 15 травня свідчать про втрату російськими окупантами чергових позицій в районі Бахмута. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загарбники наступали поблизу населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав просування українських сил у Бахмуті прелюдією до контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що Україна звільнить усю свою територію.