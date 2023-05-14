"Прелюдія до контрнаступу": ЗСУ перехопили ініціативу в Бахмуті, — Подоляк

За словами радника голови Офісу президента, також є невеликі локальні просування в різних частинах Донецької області.

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У Бахмуті Сили оборони України перехопили ініціативу, що стало прелюдією до контрнаступу. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю німецькому виданню BILD.

"Україна взяла ініціативу. Це не означає, що завтра буде звільнено Бахмут, а те, що триватимуть важкі бої і продовжуватиметься знищення боєздатності Росії. У ширшому розумінні, Бахмут — це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість для успішного контрнаступу", — сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що також є невеликі локальні просування Сил оборони в різних частинах Донецької області, а Україні необхідно здобути кілька тактичних перемог, які призведуть до повного звільнення від Росії всіх територій України.

"Будь-яка частина України, яка залишиться під контролем Росії, означає дві речі: через деякий час війна поновиться, коли Росія накопичить нові ресурси, і друге: не буде оновлення політичних еліт у самій Росії. Настрої реваншизму, експансіонізму та шовінізму продовжуватимуть процвітати та розвиватися. Тому ми звільнимо всю нашу територію", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що за 9 місяців боїв російські окупанти не змогли взяти Бахмут. Збройні сили України за 13 травня просунулися на 300 метрів на Бахмутському напрямку.

За даними Інституту вивчення війни 13 травня, українська армія звільнила близько 17 квадратних кілометрів території біля Бахмута та зайняла позиції на околиці Курдюмівки та біля Кліщіївки.