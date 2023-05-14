Зайняли нові позиції під Бахмутом: в ISW розповіли про успіхи ЗСУ (мапа)

За даними Інституту вивчення війни, українська армія звільнила близько 17 квадратних кілометрів території біля найгарячішої точки. Мілітарі-блогери з Росії підтвердили заняття позицій на околиці Курдюмівки та біля Кліщеївки.

Related video

Українські військові під час вдалого контрнаступу на Бахмутському напрямі Донецької області звільнили від російських окупантів нові території. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 13 травня.

Усього вдалося звільнити території площею 16,85 кв. км у районі Бахмута. Такі дані менші від тих, які озвучував 13 травня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за три дні контратак ЗСУ звільнили 17,3 кв. кілометрів, зазначили фахівці.

ISW з посиланням на російських мілітарі-блгерів повідомляє, що українські сили посіли позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили ЗС РФ у цьому районі за канал Сіверський Донець – Донбас.

Українські сили, як зазначали російські ресурси, просувалися у бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) з боку Предтечине (16 км на південний захід від Бахмута). Аналітики інституту не спостерігали візуальних підтверджень просування ЗСУ на південний захід від міста, про які писали російські військові блогери.

В ISW навели приклад заяви командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського від 13 травня про просування української армії на невизначених ділянках фронту.

За даними російських блогерів, ЗСУ проводили контратаки на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута), а третя бригада 1-го армійського корпусу "ДНР" нібито відбила атаки.

Нагадаємо, що британська розвідка 13 травня заявила про гостру нестачу в лавах Збройних сил РФ навчених та досвідчених фахівців для ведення бойових дій у Бахмуті. Російська 72-а мотострілецька бригада (72 ОМСБр) днями залишила позиції на південному фланзі міста.

Сергій Череватий 12 травня розповідав, як ЗСУ відкинули російських загарбників на Бахмутському напрямку на відстань від 250 м до 1,5 кілометра.