ЗС РФ і ПВК "Вагнер" відкинули на 1,5 кілометри поблизу Бахмута, – речник ЗСУ (відео)

Українським воїнам вдалося знищити три танки Т-72, БМП, один безпілотник, три гармати "МСТА Б" та п'ять польових складів із боєприпасами.

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Українським військам вдалося провести на Бахмутському напрямку успішні наступальні дії, відкинувши російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 кілометра. Про це 12 травня повідомив в етері "24 Каналу" Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він зазначив, що 199 росіян ліквідовано, ще 244 — були поранені. У полон потрапили 15 російських загарбників. Також українським воїнам вдалося знищити три танки Т-72, БМП, один безпілотник, три гармати "МСТА Б" та п'ять польових складів із боєприпасами.

За його словами, відкинути окупантів з північного та південного напрямку фронту поблизу Бахмута. Череватий назвав, наскільки вдалося вибити російських загарбників з української землі.

"На відстань від 250 метрів до 1,5 км", – розповів речник.

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Він додав, що ворог втрачає ініціативу завдяки правильним діям Збройних сил України. Окрім бойових втрат, у російських військових є панічні настрої. Це насамперед через значні втрати. Речник нагадав, що в самої ПВК "Вагнер" поповнення немає. Сили РФ змушені у більшій кількості залучити регулярні війська, мотострілецькі, повітряно-десантні війська, які укомплектовані теж значною мірою з мобілізованих росіян.

Череватий зазначив, що ворог особливо не відчуває проблем з артилерійськими снарядами. На ділянках, де тривають найбільш інтенсивні бої, вони можуть використати щодоби понад 25 тисяч снарядів.

"У "Вагнера" наближається людський голод", — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України йдеться про те, що бої у Бахмуту тривають безперервно. Ворог намагався прорвати лінію оборони поблизу Оріхово-Василівки, Григорівки та Ступочки. Найбільш напружена ситуація також залишається на Лиманському на Куп'янському напрямках.

Нагадаємо, 9 травня спікер ЗСУ розповів про застосування фосфорних бомб у Бахмуті. Він заявив, що російські загарбники порушили всі правила війни. Водночас, попри удари противника фосфорними снарядами, українські захисники продовжують утримувати позиції у місті, яке й надалі в облозі.