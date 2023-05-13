У ЗС РФ закінчуються бойові частини, на які можна покластися, — розвідка Британії

Російська 72-а бригада, якій довірили важливу ділянку фронту під Бахмутом, давно відома низьким моральним духом та поганою боєздатністю.

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Збройним силам Росії гостро не вистачає навчених та досвідчених підрозділів для боїв у Бахмуті. Такий висновок у Twitter оприлюднили фахівці Міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

За інформацією британських розвідників, за останні чотири дні частини російської 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр) відступили зі своїх позицій на південному фланзі Бахмута, ймовірно, зазнавши значних втрат. Українським військам вдалося просунутися там щонайменше на кілометр.

Район, який утримував підрозділ, має тактичне значення, оскільки служив окупантам плацдармом на західній стороні каналу Донець-Донбас, який відзначає лінію фронту. 72-а ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ, створеного восени 2023 року переважно з мобілізованих росіян, її особовий склад має низький моральний дух і обмежену боєздатність.

"Його розгортання в такому потрібному і важливому в оперативному відношенні секторі підкреслює гостру нестачу в Росії бойових одиниць, що заслуговують на довіру", — підсумувало Міноборони Великобританії.

9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ кинули позиції на південь від Бахмута. У результаті на фронті утворилася дірка у 3 квадратні кілометри.

Пізніше командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ЗШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук заявив, що "вагнерівці" бігли разом із бійцями 72-ї бригади ЗС РФ у Бахмуті. Деякі окупанти залишилися, частина їх взяли в полон, частина продовжила вести бій.