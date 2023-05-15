ЗСУ зайняли нові позиції під Бахмутом, у місті не припиняються бої, — DeepState (фото)

За інформацією порталу, в районі Богданівки та Ступки українські захисники змогли зайняти нові позиції, які раніше були під контролем супротивника. У Генштабі ЗСУ говорять про запеклі бої і безперервні штурми ЗС РФ.

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Російські окупанти втратили чергові позиції у районі Бахмута Донецької області, проте у місті продовжують просуватися. На цьому напрямі продовжуються запеклі бої. Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepState станом на 15 травня.

Українським силам оборони вдається продовжувати просування біля Бахмута і вони вибили російських окупантів із позицій, які вони займали тривалий час.

Наприклад, біля Богданівки, як можна побачити на скріншоті, противник втратив понад кілометр своїх позицій. Також Збройні сили України відтіснили росіян до урочища Ступки.

ЗСУ продовжують досягати успіхів у районі Бахмута Фото: deepstatemap.live ЗСУ продовжують досягати успіхів у районі Бахмута Фото: deepstatemap.live

А ось що стосується безпосередньо Бахмута, то росіяни мають просування в місті. За даними карти вони пройшли вперед Леваневським.

"Ворогу досі вдається мати частковий успіх в Бахмуті. Попри проблеми на околицях, бойовики незаконного ПВК "вагнер" продовжують бої в Бахмуті. В Кліщіївці було ліквідовано двох високопоставлених офіцерів РФ та склад з БК", — зазначають аналітики.

Ситуація у Бахмуті: що говорять у Генштабі

За інформацією української сторони, ворог продовжує вести наступальні дії на цьому напрямі, і важкі бої за місто йдуть далі. Крім того, станом на 15 травня російські окупанти вели наступальні дії в районі населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине.

"Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня у мережі з'явилося відео, як російські воїни з 72-ї бригади Збройних сил РФ драпають із позицій під Бахмутом. Разом з регулярною армією РФ наввипередки бігли і найманці ПВК "Вагнер".