Їхала на підкріплення: ЗСУ розтрощили колону броньованої техніки ЗС РФ під Бахмутом (відео)

На поміч окупантам на Бахмутському напрямку їхала колона БМП, але українські артилеристи зробили так, щоб вона не доїхала.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти не доїхали на підкріплення до своїх позицій. На половині шляху їх перехопили українські артилеристи і "насипали" по ворожій техніці. Про це повідомляє волонтер і нардеп Юрій Мисягін.

"Оператори дрона виявили, а артилерія ЗСУ знищила російську колону БМП на захід від Кліщіївки. Це — підкріплення, яке перекидалося для посилення угруповання ЗС РФ, яке відступає", — написав Мисягін.

На кадрах видно 4 ворожі БМП, які на якийсь час зупинилися біля однієї із лісосмуг в районі Кліщіївки. Наші воїни скористалися моментом і вдарили по БМП з артилерії.

На оприлюдненому відео чути, як радіють влучанням українські захисники.

Нагадаємо, що в районі Бахмута поблизу села Іванівське українські захисники "відмінусували" 2 підрозділи російських окупантів, а решта втекла з позицій. Силам оборони вдалося посунути ворога і захопити його позиції.

Раніше повідомлялося, що за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Сили оборони України змогли захопити понад 10 ворожих позицій на південній та північній околицях Бахмута, а також зачистили ліс поруч з селом Іванівське. Станом на 14 травня ЗС РФ не змогли захопити Бахмут.