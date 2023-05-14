"По складності 1 метр як 10 км": Маляр звітує про продовження просування ЗСУ в Бахмуті

За словами заступниці міністра оборони, українські військові змогли захопити понад 10 ворожих позицій на південній та північній околицях Бахмута, також зачистили ліс поруч з Іванівським.

Related video

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку попри всі обставини.

14 травня Маляр повідомила, що підрозділи Сил оборони за день захопили понад 10 російських позицій на північній та південній околицях Бахмута, окрім цього зачистили велику площу лісового масиву в районі Іванівського. Бійці беруть в полон російських окупантів з різних напрямків.

"Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км", — написала Маляр.

Вона також додала, що в самому Бахмуті дуже гаряче. Російські окупанти стягнули всі свої сили, щоб пробувати далі просуватись. Тактика ворога — знищувати все на своєму шляху, тому тривають пекельні бої. Ганна Маляр зазначила, що бійці діють на межі можливостей, але професійно.

Командує операцією генерал-полковник Олександр Сирський. За твердженням Маляр, генерал приймає рішення та контролює ситуацію. Разом з ним керують бійцями бригадні генерали Богомолов та Гнатов. Вони реалізують загальний план української операції.

Наразі російські окупаційні сили не здатні оточити Бахмут, а також здобути "гучну перемогу" на цьому напрямку, резюмувала Маляр.

Ситуація в Бахмуті станом на 8 травня Фото: deepstatemap.live Ситуація на Бахмутському напрямку 14 травня (до заяви Маляр) Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 14 травня в Офісі президента заявили про перехоплення ініціативи в Бахмуті — це є прелюдією до контрнаступу української армії.

Також 14 травня у ЗСУ заявили, що якщо вдасться зламати російський супротив, то окупантів будуть оточувати в Бахмуті.