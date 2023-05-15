ВМС США представили новый класс медицинских кораблей Bethesda с оригинальной конструкцией

Судно будет обладать высокой мобильностью за счет малой осадки, скорости в 30 узлов и дальности хода до 5, 5 тысяч морских миль. Корабль будет оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи и спасательных операций в море.

Министр военно-морского флота США Карлос Дель Торо анонсировал экспедиционный медицинский корабль нового класса EMS(X), который получит название Bethesda (EMS 1). В настоящее время судно с оригинальной конструкцией находится в стадии строительства компанией Austal. Об этом 13 мая сообщило издание Defense Brief.

Авторы публикации отметили, что экспедиционные госпитальные корабли спроектированы как специализированные медицинские суда, которые оптимизируют медицинское обслуживание на уровне госпиталя для поддержки различных морских операций.

Судно USNS Bethesda (EMS 1) создается на базе быстроходных транспортных судов класса Spearhead и будет иметь малую осадку, что позволит большую досягаемость и прямой доступ в мелководные порты с ограниченным доступом.

Корабль имеет конструкцию, обеспечивающую полный спектр медицинских услуг — на борту будут размещены три операционных отделения для экстренной помощи, медицинскую лабораторию, банк крови, а также отделения для оказания радиологической, стоматологической, психиатрической и даже акушерско-гинекологической помощи.

Кроме того конструкция судна предусматривает эвакуацию многочисленных раненых, а также боевой поиск и спасение, включая эвакуацию в море. Для этого на палубе будет установлена вертолетная площадка.

Основная миссия EMS как высокоскоростного медицинского судна передового базирования заключается в обеспечении быстрого реагирования при оказании реанимационной помощи на уровне морского и прибрежного госпиталя, гуманитарной помощи, помощи при стихийных бедствиях, операций по эвакуации гражданских лиц и специальных операций.

При этом новое судно будет отличаться от предшественников USNS Mercy и USNS Comfort более высокой мобильностью, так как будет развивать скорость не менее 30 узлов (до 60 км в час) и иметь дальность хода 5,5 тысячи морских миль при скорости в 24 узла.

"Для большинства военнослужащих название "Бетесда" связано с медицинским центром мирового класса, который обслуживает бесчисленное количество военнослужащих с 1942 года", — отметил Дель Торо.

Ранее сообщалось, что ВМС США планируют создать уникальную подводную лодку Mod VA SSW класса Virginia с удлиненным опускающимся килем. Особенность подводного судна заключается в том, что она предназначена для шпионажа и ведения боевых действий на морском дне.