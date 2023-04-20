Шпионаж на морском дне: ВМС США получат новую уникальную подводную лодку типа Virginia

Новая лодка должна будет заменить субмарину USS Jimmy Carter, которая специально оборудована для шпионских миссий и выполнения боевых задач на морских глубинах.

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Военно-морские силы США планируют создать уникальную подводную лодку Mod VA SSW класса Virginia с удлиненным опускающимся килем. Особенностью этой субмарины заключается в том, что она предназначена для шпионажа и ведения боевых действий на морском дне. Об этом сообщает издание британского Королевского флота Naval News.

Обозреватели пишут, что на сегодняшний день американские морские силы имеют в своем распоряжении подводная лодка USS Jimmy Carter, которая считается самым секретным подводным судном ВМС США. Она специально оборудована для шпионских миссий и выполнения боевых задач на морских глубинах. Теперь же планируется создание новой подводной лодки для ведения боевых действий на морском дне, использующей корпус класса Virginia. При этом ожидается, что будет построена единственная версия Mod VA SSW (Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare) класса Virginia.

Проект подводной лодки Mod VA SSW Военно-морский сил США

Работы уже ведутся на знаменитой верфи Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут. Еще в начале 2022 года президент компании General Dynamics Electric Boat Кевин Грейни поделился первыми набросками проекта, стоимость которого составляет 5,1 млрд долларов, что почти на 1 млрд больше, чем базовый класс субмарин Virginia.

Противостояние с Россией

Авторы публикации отмечают, что решение создать субмарину такого типа, вероятно, связано с продолжающимися усилиями России по составлению карты подводной инфраструктуры. Кроме того ситуация с подрывом газопроводов "Северный поток" в сентябре прошлого года также внесла свою лепту. И хотя нет никаких доказательств того, что USS Jimmy Carter причастна к диверсии на "Северных потоках", американские подводные лодки преуспели в шпионаже на морском дне.

Американская подводная лодка USS Jimmy Carter

Россия также имеет давние традиции ведения боевых действий на морском дне, и по сравнению даже с ВМС США вкладывает в эту область значительные средства, пишут обозреватели. И хотя возможности американских сил по ведению боевых действий на морском дне более совершенны, но российский подводный флот более многочисленный.

Что нового в субмарине Mod VA SSW

Согласно последним данным новая подводная лодка будет нести специализированные подводные аппараты без экипажа (UUV), дистанционно управляемые аппараты (ROV) и подводные аппараты для специальных операций. Некоторые системы вертикального запуска ракет, известные как VPMs (Virginia Payload Modules), будут перепрофилированы для новых систем. Кроме того, будет удлинен киль под ними. Как именно это будет взаимодействовать со специализированными подводными аппаратами пока достоверно неизвестно.

В заключении в материале сказано, что если ВМС США хотят сохранить хоть какое-то преимущество в гонке морского вооружения, то вполне естественно, что они будут искать преемника для 20-летней USS Jimmy Carter.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". Он заявил, что ракеты "Булава" и другое современное вооружение, установленное на российских подлодках, якобы смогут обеспечить безопасность России "на десятилетия вперед".