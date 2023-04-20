Шпигунство на морському дні: ВМС США отримають новий унікальний підводний човен типу Virginia

Новий човен повинен буде замінити субмарину USS Jimmy Carter, яка спеціально обладнана для шпигунських місій та виконання бойових завдань на морських глибинах.

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Військово-морські сили США планують створити унікальний підводний човен Mod VA SSW класу Virginia з подовженим кілем, що опускається. Особливістю цієї субмарини полягає в тому, що вона призначена для шпигунства та ведення бойових дій на морському дні. Про це повідомляє видання британського Королівського флоту Naval News.

Оглядачі пишуть, що на сьогоднішній день американські морські сили мають у своєму розпорядженні підводний човен USS Jimmy Carter, який вважається найтаємнішим підводним судном ВМС США. Він спеціально обладнаний для шпигунських місій та виконання бойових завдань на морських глибинах. Тепер планується створення нового підводного човна для ведення бойових дій на морському дні, що використовує корпус класу Virginia. При цьому очікується, що буде побудовано єдину версію Mod VA SSW (Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare) класу Virginia.

Проект підводного човна Mod VA SSW Військово-морський сил США

Роботи вже ведуться на знаменитій корабельні Electric Boat у Гротоні, штат Коннектикут. Ще на початку 2022 року президент компанії General Dynamics Electric Boat Кевін Грейні поділився першими нарисами проєкту, вартість якого становить 5,1 млрд доларів, що майже на 1 млрд більше, ніж базовий клас субмарин Virginia.

Протистояння з Росією

Автори публікації відзначають, що рішення створити субмарину такого типу, ймовірно, пов'язане з зусиллями Росії, що продовжуються, зі складання карти підводної інфраструктури. Крім того, ситуація з підривом газопроводів "Північний потік" у вересні минулого року також зробила свій внесок. І хоча немає жодних доказів того, що USS Jimmy Carter причетна до диверсії на "Північних потоках", американські підводні човни досягли успіху в шпигунстві на морському дні.

Американський підводний човен USS Jimmy Carter

Росія також має давні традиції ведення бойових дій на морському дні, і в порівнянні навіть із ВМС США вкладає в цю сферу значні кошти, пишуть оглядачі. І хоча можливості американських сил щодо ведення бойових дій на морському дні більш досконалі, але російський підводний флот більш численний.

Що нового у субмарині Mod VA SSW

Згідно з останніми даними, новий підводний човен нестиме спеціалізовані підводні апарати без екіпажу (UUV), дистанційно керовані апарати (ROV) і підводні апарати для спеціальних операцій. Деякі системи вертикального запуску ракет, відомі як VPM (Virginia Payload Modules), будуть перепрофільовані для нових систем. Крім того, буде подовжено кіль під ними. Як саме це буде взаємодіяти зі спеціалізованими підводними апаратами, поки напевне невідомо.

У висновку у матеріалі сказано, що якщо ВМС США хочуть зберегти хоч якусь перевагу у гонці морського озброєння, то цілком природно, що вони шукатимуть наступника для 20-річної USS Jimmy Carter.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наприкінці грудня 2022 року взяв участь у церемонії спуску на воду атомного підводного крейсера "Император Александр III". Він заявив, що ракети "Булава" та інше сучасне озброєння, встановлене на російських підводних човнах, нібито зможуть забезпечити безпеку Росії "на десятиліття вперед".