Около 30% россиян поддерживают применение ядерного оружия против Украины (инфографика)

Социсследование "Левады" показало, что граждане РФ в возрастной категории 25-39 и 40-54 лет больше всего оправдывают применение оружия массового поражения против Украины.

Почти одна треть россиян ожидает от руководства своей страны, что по Украине будет нанесен ядерный удар. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного независимым российским Левада-Центром.

Готово ли руководство РФ применить ядерное оружие

Результаты опроса показали, что почти 29% граждан России считают, что применение ядерного оружия руководством страны по отношению к Украине возможно "при необходимости", противоположного мнения придерживается около 60%.

При этом большая часть респондентов, убежденных в принятии решения о применении ядерного оружия находится в возрастной категории 25-39 лет (34%).

Оправдывают ли россияне применение ядерного оружия?

Более половины опрошенных россиян — 56% считают, что использование ядерного оружия не может быть оправдано, но 29% нашли оправдание использованию такого оружия оправданным в российско-украинском вооруженном конфликте.

Исследование отмечает, что в каждой из социальной групп, преобладает число людей, которые убеждены, что применению ядерного оружия нет оправдания.

Фото: levada.ru

Больше всего опрошенных, оправдывающих потенциальное использование ядерных вооружений в Украине, сосредоточено среди россиян в возрастной категории 25-39 и 40-54 лет.

Известно, что опрос проводился в апреле 2023 года, в нем приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Социологическое исследование проводилось методом личного интервью на дому у респондентов.

Напомним, по результатам опроса, социологической группы "Рейтинг, проведенного в октябре 2022 года, большинство украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Также напомним, что высокопоставленные чиновники в Вашингтоне заявляют, что не видят изменений в позиции российских ядерных сил после недавнего "бряцания России оружием". США и страны-союзники регулярно отслеживают российский ядерный арсенал на предмет признаков перемещения или подготовки к развертыванию.