ДШВ ВСУ используют бронированный PPV Mastiff во время операций, — соцсети (видео)

Британская патрульная машина PPV Mastiff с пулеметами от 7,62 мм и 40 мм автоматическим гранатометом задействована бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады. Броня техники способна выдерживать попадание мин и самодельной взрывчатки.

Защищенная патрульная машина Mastiff (6х6) используется десантно-штурмовыми войсками Украины. Видео опубликовал 15 мая Telegram-канал "Бавовна".

В сообщении говорится, что подразделения, в составе которых есть такая техника, проходят соответствующую тренировку. Также в сообщении указано, что боевые машины используют бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады.

Характеристики PPV Mastiff

Боевая патрульная машина Mastiff (6х6) является разновидностью MRAP Cougar HE, адаптированной к требованиям армии Великобритании. Броня этой техники способна выдерживать последствия попадания от стрелкового оружия, наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Внутри PPV Mastiff могут разместиться восемь военнослужащих и два члена экипажа. Боевая машина развивает максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружена пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Напомним, народный депутат Юрий Мысягин сообщил 10 мая, что на территории Украины зафиксировали колонну бронеавтомобилей MaxxPro. Транспортные средства американского производства якобы двигаются на территории Украины по направлению к зоне боевых действий. Он отметил, что боевые машины уже находятся в эксплуатации наших бойцов. Автомобили якобы двигаются по направлению к зоне боевых действий. Нардеп в иронической манере намекнул, что конкретной локации не будет указывать.

Также 17 апреля Мисягин сообщал, что на украинском полигоне видели колонну танков PT-91 Twardy от Польши. Количество единиц танков в партии неизвестно. В конце февраля министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявлял, что планируется поставка соответствующей техники. Twardy – это базовая модификация с двигателем S-12U с турбонадувом мощностью 850 л.с., что позволяет достичь максимальной скорости 64 км в час.