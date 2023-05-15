До 15 лет: в РФ мобилизованным, которые захотели в ЧВК "Вагнер", пригрозили тюрьмой (видео)

По словам депутата Виктора Соболева, деятельность ЧВК противоречит российским законам, а служащим, которые запишутся в наемники, может грозить тюремный срок.

Российским мобилизованным, которые примкнут к частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина будет грозить тюремный срок. Об этом рассказал депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Дмитрий Соболев в комментарии российскому медиа "Путин в Telegram", опубликованном 15 мая.

"Если они попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [тюрьмы]", — сказал Соболев.

По словам российского депутата, ЧВК — это незаконное вооруженное формирование с непонятными местом регистрации и задачами. По его мнению, государство должно обладать абсолютной монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.

"Никаких частных военных компаний в принципе быть не может", — добавил Соболев.

Мобилизованные из Ульяновской области РФ захотели перейти в ЧВК "Вагнер"

14 мая в российских СМИ стали распространять видеоролик, на котором российские бойцы из Ульяновской области (номер части не уточняется) заявили, что намерены примкнуть к ЧВК "Вагнер" из-за того, что командование ВС РФ не осуществляет эвакуацию раненых и своевременный подвоз боеприпасов.

"В связи с тем, что командование вовремя не осуществляет подвоз провизии, боеприпасов и отвоз раненых. Мы все добровольцы собрались здесь Но в связи со сложившейся ситуацией, мы все хотим защищать родину в составе ЧВК Вагнер", — заявил один из оккупантов на видео.

Напомним, 14 мая стало известно, что ВСУ уничтожили двух российских полковников на Восточном направлении. Народный депутат Юрий Мысягин заявил, что координаты нахождения российского штаба слили "вагнеровцы", у которых сейчас конфликт с регулярной армией РФ.

Ранее, 12 мая, российские СМИ опубликовали новые данные о потерях армии России в Украине. РФ могла потерять убитыми, пропавшими без вести и искалеченными до 200 тысяч человек.