Приняла удар на себя: под Бахмутом хлеб спас жизнь украинского защитника (фото)

В Донецкой области во время боев за Бахмут вражеская пуля застряла в хлебе, который нес в рюкзаке боец Сил обороны Украины.

В Донецкой области во время боев за Бахмут хлеб спас жизнь украинского защитника. Вражеская пуля пробила авто, рюкзак и застряла в хлебе, который в рюкзаке имел воин. Об этом рассказал журналист Богдан Кутепов.

Он обнародовал фотографии с кучей снаряжения, оружия и окровавленной одежды, которую с раненых украинских защитников срезают медики, чтобы осмотреть тело в поисках ран до отправки бойца в стабилизационный пункт.

"Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают, где чье и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда — так и лежит кучей, пока ее не вывезут где-то подальше. В феврале я наблюдал, как у входа в один из стабилизационных пунктов, каждый день вырастает такая куча высотой в 2 человеческих роста. Санитары выносят эти мешки на грузовик, а на следующий день на том же месте вырастает такая же куча", — написал Богдан Кутепов.

Он обратил внимание на отдельные детали в куче вооружения, свидетельствующие о том, как тот или иной предмет спас жизнь украинского защитника.

"Как всегда, выразительнее всего общую картину подчеркивают отдельные детали. Можно увидеть, как по касательной обломок или пуля продырявили каску, зато ее владелец выжил. А на последнем фото – хлеб. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в хлебе. Другими словами, хлеб возможно спас жизнь воина", — написал журналист.

Напомним, что ВСУ показали, как отбивают вражеские позиции на Бахмутском направлении. По их словам, враг так просто не сдается, так что приходится биться за каждый метр окопа.

Ранее сообщалось, что ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом, что станет "прелюдией" для дальнейшего контрнаступления.