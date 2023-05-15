"Мы будем ключевой частью": Зеленский и Риши Сунак обсудили создание "коалиции истребителей"

Лидер британского правительства отметил, что его страна готова реализовать планы по обучению украинских пилотов и помочь с процессами логистики в относительно короткие сроки.

В понедельник, 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры с президентом Украины, где заявил, что процесс поставки военной авиации – это "непростая задача". Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры о создании "коалиции истребителей".

"Мы будем ключевой частью коалиции стран, которые оказывают поддержку Владимиру (Зеленскому — ред.) и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, наращивание потенциала истребительной авиации – это непростая задача", – отметил Риши Сунак.

Также в процессе переговоров обсуждалась возможная поставка в Киев истребителей западного образца и возможность обучения украинских пилотов.

"Это не только предоставление самолетов, это также подготовка пилотов и вся логистика, которая идет рядом с этим, и Великобритания может сыграть в этом большую роль", – отметил глава британского правительства.

Сунак подчеркнул, что Великобритания готова реализовать планы по обучению украинских пилотов в относительно короткие сроки.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул после переговоров, что в ближайшее время он может озвучить некоторые "важные решения", однако политикам нужно будет "еще немного поработать над этим".

Напомним, в понедельник 15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Вертолет украинского президента приземлился прямо на приусадебном участке загородной резиденции британского премьера Риши Сунака.

Ранее, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, .