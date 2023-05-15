Танки для ВСУ и будущее Украины в НАТО: о чем договорились Зеленский и Макрон в Париже

По информации Офиса президента, приоритетом переговоров была военная помощь для Киева, которая смогла бы укрепить нашу обороноспособность и защитить небо от российских атак.

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В воскресенье, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где обсудили множество важных тем касаемо будущего Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 15 мая.

В ходе переговоров Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон говорили о помощи, которую Париж предоставляет Киеву, о передаче боевой авиации, а также о вступлении в НАТО.

Приоритетом разговора все же была военная помощь для украинских защитников. В частности, речь идет о первоочередных потребностях, которые укрепят нашу обороноспособность, а также защитят небо от угрозы из воздуха.

"Владимир Зеленский поблагодарил Президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которое уже долгое время ожидает Украина. Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира", — говорится в сообщении.

Отдельно украинский президент поблагодарил французского коллегу за усилия, которые направлены на прекращение войны в Украине, а также за достижение справедливого мира на основе украинской формулы.

Отдельно была затронута тема вступления Украины в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский надеется, что касаемо первого, то переговоры начнутся уже в этом году. А вот вопрос евроатлантической интеграции сложнее намного, так как сначала нужно закончить войну.

"Мы ожидаем от Североатлантического союза конкретных решений относительно четкого алгоритма движения Украины к членству в НАТО и обеспечения безопасности нашей страны на период до вступления в НАТО", — говорится в сообщении.

Визит Зеленского к Макрону: что говорит французская сторона

Париж собирается в скором времени обеспечить несколько батальонов ВСУ бронемашинами и легкими танками. Об этом сообщает BFMTV 15 мая. Перед этим украинские защитники пройдут специальное обучение на этой технике. В частности, речь идет про AMX-10RC.

"Готовятся новые поставки, чтобы на постоянной основе учитывать самые неотложные и неотложные потребности Украины", — сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, 14 мая сообщалось, что Владимир Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Германию. Его самолет уже был готов к отлету, однако в последний момент он вспомнил, что телефон находится на зарядке в автомобиле, который привез его в аэропорт.