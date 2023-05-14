Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Германию, — Bild (фото)
Украинский президент уже был готов к полету, но в последний момент вспомнил, что оставил телефон в машине заряжаться. Немецкий офицер принес смартфон, а Зеленский улыбнулся и поблагодарил его в ответ, пишут в таблоиде.
Президент Украины Владимир Зеленский чуть не забыл телефон во время визита в Берлин. Об этом 14 мая сообщил таблоид Bild.
Фотограф издания Фабиан Мацерат зафиксировал, как украинский президент едва не потерял свой телефон в Берлине. Перед встречей с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю Зеленский поставил телефон на зарядку в машине, где оставил его.
Затем на автомобиле президента увезли в Канцелярию, где его принял канцлер Олаф Шольц.
"Вот здесь все и произошло. После встречи с Шольцом Зеленский сел в вертолет. Дверь уже была закрыта, все готово к вылету. Тогда он понял: ой, мобильный телефон все еще в машине!" — пишут в издании.
Поэтому офицер Федерального управления криминальной полиции бросился к машине и взял президентский смартфон, чтобы отнести его Зеленскому. Журналисты добавили, что президент Украины улыбнулся и поблагодарил.
После визита в Германию Зеленский прибыл во Францию.
Напомним, во время пресс-конференции с Олафом Шольцем президент Украины заявил, что одна из целей визитов за границу — это создание коалиции для поставки истребителей.
Германия также анонсировала крупнейший пакет военной помощи на 2,7 млрд евро, в который войдут танки Leopard и БМП Marder.