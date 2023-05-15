Удар по Тернопольской области: власти рассказали о последствиях вражеского обстрела (видео)
По словам чиновников, пострадало складское помещение площадью 50 тысяч кв. метров, где вспыхнул масштабный пожар. Также были повреждены автопарк коммерческого предприятия и дома дачного кооператива.
Власти Тернопольской области рассказали о последствиях ракетных ударов 13 мая по территории громад. Как сообщил глава областной администрации Владимир Труш, первый удар враг нанес в 22:35, в результате которого были разрушены складские помещения, а на 50 тысячах кв. метров начался пожар.
"Следующие прилеты были в пять часов утра. Была серия прилетов в Тернопольской и Великогаевской громадах, где были уничтожены дачный кооператив и коммерческая структура, которая в своем автопарке размещала транспортные средства. В целом были повреждены 50 транспортных средств ", — сказал Труш.
Чиновник подчеркнул, что во время таких атак гражданам следует находиться в убежищах и других безопасных местах.
В свою очередь руководитель Управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей сообщил, что для ликвидации последствий российского удара были задействованы 20 единиц спецтехники и более 80 человек личного состава госслужбы. Общими усилиями нескольких подразделений локализовать последствия прилетов по нескольким объектам удалось к 19 часам 14 мая.
Начальник Нацполиции региона генерал Александр Богомол заявил, что на месте происшествия силовиками были найдены семь обломков ракет. Он предупредил жителей о том, что находится вблизи этих предметов небезопасно, поскольку есть угроза отравления испарениями ракетного топлива, которое также было найдено в большом количестве.
Напомним, в то время как в финале "Евровидения 2023" выступал дуэт TVORCHI, российские захватчики нанесли удар по Тернопольской области — родине музыкантов. В своем официальном Instagram участники дуэта Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни опубликовали фото и поставили хештеги "евровидение2023" и "наш родной город", напомнив подписчикам, что в Европе продолжается война.