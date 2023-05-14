Сразу после выступления TVORCHI сообщили об обстреле родного Тернополя

Пока в Ливерпуле продолжается гранд-финал "Евровидения 2023", ВС РФ обстреляли территорию Украины.

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Дуэт TVORCHI сорвал аплодисменты, выступив в финале "Евровидения 2023", однако именно в эти минут ВС РФ обстреляли территорию Украины. Ракеты упали на промышленную зону в родном городе музыкантов, Тернополе.

Музыканты опубликовали пост с видео в своем официальном Instagram. Однако когда им указали, что видео выкладывать не стоит, заменили его на фотографию.

Пост дуэта TVORCHI Фото: Скриншот

"Посмотрите сейчас на это", — написали участники дуэта Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни, поставив хештеги "евровидение2023" и "наш родной город". И напомнив таким образом, что сейчас в Европе продолжается война.

В результате обстрела, как сообщил глава ОВА Владимир Труш пострадали двое гражданских. У них осколочные ранения и ожоги.

В результате обстрела Тернополя пострадали два человека

"Есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью. Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты. Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю: продолжается комендантский час!" - говорится в сообщении главы ОВА.

Пост TVORCHI

Напомним, в клипе победителей прошлого года Kalush Orchestra на песню "Стефания" снялась принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон, принц Уильям и вся королевская семья неоднократно высказывалась в поддержку Украины.