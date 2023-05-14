Відразу після виступу TVORCHI повідомили про обстріл рідного Тернополя

Поки у Ліверпулі триває гранд-фінал "Євробачення 2023", ЗС РФ обстріляли територію України.

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Дует TVORCHI зірвав оплески, виступивши у фіналі "Євробачення 2023", проте саме в ці хвилини ЗС РФ обстріляли територію України. Ракети впали на промислову зону у рідному місті музикантів, Тернополі.

Музиканти опублікували пост із відео у своєму офіційному Instagram. Однак, коли їм вказали, що відео викладати не варто, замінили його на фотографію.

Пост дуету TVORCHI Фото: Скриншот

"Погляньте зараз на це", — написали учасники дуету Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні, поставивши хештеги "євробачення2023" та "наше рідне місто". І нагадавши таким чином, що зараз у Європі триває війна.

Внаслідок обстрілу, як повідомив голова ОВА Володимир Труш, постраждали двоє цивільних. У них осколкові поранення та опіки.

Внаслідок обстрілу Тернополя постраждали двоє людей

"Є попадання до складських приміщень, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Загоряння ще не ліквідовано повністю. Усю ніч на місці пригоди будуть спеціалісти. Прошу всіх мешканців Тернопільщини ні в якому разі не перебувати біля місця загоряння. Нагадую : триває комендантська година!" — йдеться у повідомленні глави ОВА.

Пост TVORCHI

Нагадаємо, у кліпі переможців минулого року Kalush Orchestra на пісню "Стефанія" знялася принцеса Уельська. Кейт Міддлтон, принц Вільям та вся королівська родина неодноразово висловлювалася на підтримку України.