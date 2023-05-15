"Все простреливается": оккупанты в Луганской области потеряли тыловые позиции

Российские оккупанты пытаются скрыть технику и ищут новые позиции из-за участившихся в Луганской области обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава Северодонецкой ВА Роман Власенко.

Обстрелы в Луганской области свидетельствуют о том, что у российских оккупантов почти не осталось непростреливаемых позиций. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

По его словам, в Луганской области продолжаются артиллерийские дуэли, а ВС РФ пытаются спрятать военную технику по тылам и ищут возможность обустройства новых позиций, поскольку тыловые позиции они потеряли.

"На временно оккупированных территориях Луганщины произошли мощные взрывы не только на передовых позициях и в местах дислокации российских войск, но и в тылу. И это свидетельствует о том, что уже у врага нет тыловых позиций на Луганщине, все простреливается. Оккупанты передвигают военную технику по тылах. Враг в поиске новых возможностей по формированию позиций", — сказал Власенко.

Он добавил, что российские оккупанты сейчас не проводят активные наземные операции и активно используют артиллерию и авиацию для разрушения деоккупированных населенных пунктов и путей сообщения тылов Сил обороны Украины.

Взрывы в Луганске

Напомним, что 15 мая в оккупированном Луганске раздалось несколько взрывов. Оккупационные власти сообщили о том, что целью обстрела стала территория бывшего авиационного училища штурманов.

13 мая сообщалось о взрывах в бывшей академии МВД в поселке Юбилейное Артемовского района Луганска, где с 2015 года базировались российские вояки.