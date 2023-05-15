Ресурсы закончились: Россия больше не способна вести масштабное наступление, — ГУР

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, ВС РФ основательно выстраивали оборону и в ГУР это обстоятельство рассматривают как серьезный фактор при подготовке к деоккупации территорий.

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские силы больше не способны вести полномасштабные наступательные действия и по преимуществу сосредоточены на обороне. В то же время Москва все еще может продолжать ракетные атаки на текущем уровне. Об этом сообщает CNN.

Представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что если говорить о всей линии фронта, то Россия "занята обороной", а для "для повторения крупномасштабных наступательных действий" нет ресурсов.

Они все время готовились к обороне, и в ГУР это обстоятельство рассматривают как серьезный фактор при подготовке к деоккупации украинских территорий, пояснил Юсов.

Сейчас, по данным украинской разведки, цель российских ракетных ударов изменилась, а их интенсивность, начиная с зимы, снизилась, когда массированным обстрелам подверглась энергетическая инфраструктура Украины.

Сообщается, что некоторых разновидностей ракет, таких как "Калибр", не хватает, а поиски вооружений, подобных "шахедам", идут по всему миру.

Вместе с тем ВС РФ все еще могут проводить масштабные атаки на текущем уровне, в частности, у них достаточный запас ракет C-300.

На северной границе Украины россияне все чаще прибегают к использованию диверсионно-разведывательных групп в пограничных зонах. Некоторые из которых обстреливали гражданских лиц на севере Черниговской области, добавил представитель ГУР.

Напомним, что Череватый рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом, где текущие темпы контрнаступления — до 2 километров за 2 дня.

Также сообщалось, что Британия передаст ВСУ сотни ракет для систем ПВО и дронов, помимо Storm Shadow.