"Геополитическое поражение": Макрон предрек для России будущее вассала Китая

Президент Франции уверен, что агрессивные действия Кремля привели не только к расширению НАТО на восток, но и к потере критически важных для страны морских ресурсов.

Россия уже "геополитически проиграла" войну в Украине и сейчас ее может ожидать будущее вассального государства Китая. Об этом в воскресенье, 14 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию L'Opinion.

Лидер Франции высказал предположение, что "Россия фактически вошла в подчинение Китая" и утратила критически важный для нее "свободный доступ к Балтийскому морю", поскольку агрессивные действия Кремля привели к решению Швеции и Финляндии о присоединении к военному блоку НАТО.

"Еще два года назад такое и вообразить было не возможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", — отметил Макрон.

Президент призвал страны Европы продолжать помогать Украине в подготовке контрнаступления, чтобы у страны-агрессора не осталось возможности выиграть войну в военном измерении. Также Макрон заявил, что ждет от Европы готовности в поддержке Украины в вопросах о гарантиях безопасности на случай "неизбежных переговоров".

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", — отметил лидер Франции.

Напомним, в воскресенье, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили помощь, которую Париж предоставляет Киеву, передачу боевой авиации, а также вступление Украины в НАТО.

Также, в начале апреля Макрон заявил, что Западу очень важно не допустить, чтобы отношения с Китаем зашли в тупик, поскольку Китай может сильно повлиять на ситуацию с военным конфликтом в Украине.