"Причем он не один": военком Карелии в РФ заявил, что борется с сатаной (видео)

По словам военного чиновника северного региона России, он теперь лично будет контролировать бронирование граждан, проживающих в регионе, от мобилизации.

В понедельник, 15 мая, военком Карелии Андрей Артемьев заявил, что борется с сатаной, но не все еще это понимают. Также он пригрозил аннулировать бронь от мобилизации, пишет местное издание Daily Карелия.

"Надо честно сказать, если мы реально посмотрим на вещи, что мы внутренне еще с вами далеко не мобилизованы. Понятно, что наша структура давно мобилизована, но не все понимают степень той важности, необходимости, отчасти и опасности для нашего государства с той сатаной, с которой мы столкнулись. А сатана реальный. Причем он не один", – сказал военком во время выступления на планерке в администрации Петрозаводска.

Он добавил, что проанализировал документы по региону, связанные с бронированием россиян от мобилизации, и теперь готов к решительным действиям.

"Коллеги, честное слово, удивляюсь крайне. Даже нахальству некоторых руководителей удивляюсь. Когда бронируют дворника, грузчика, уборщика помещений и так далее, и так далее. Вы что, с ума посходили все, что ли? Бронирование осуществляется на срок один год. Удостоверение выдается на срок один год. Я еще ни одного раза не предпринимал такой способ, как аннулировать все. Но если я дальше это буду видеть, я аннулирую все эти вещи, сразу говорю", – пригрозил Артемьев.

Военный чиновник пообещал теперь лично контролировать бронирование военнообязанных.

Напомним, 15 мая депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Дмитрий Соболев заявил, что российским мобилизованным, которые примкнут к частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина будет грозить тюремный срок.

11 мая в Минобороны Украины отреагировали на указ Владимира Путина о призыве резервистов. В ведомстве намекнули на то, что Россия может отправить призванных резервистов воевать против украинцев.