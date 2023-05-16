"Врагу традиционно не везет": ВСУ добились новых успехов в районе Бахмута, — DeepState

На интерактивной карте можно увидеть, что в некоторых населенных пунктах на Донбассе украинские защитники значительно продвинулись вперед, однако оккупанты продолжают давить.

Вооруженным силам Украины удается продвигаться дальше в районе Бахмута, однако оккупанты добились незначительного успеха на Купянском направлении. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepState 16 мая.

Силы обороны, по имеющейся информации, борются за украинские территории и крушат планы оккупантов, которым пришлось уходить из занятых позиций в районе Орехово-Васильевки. А вот на Купянском направлении они пока что оказались успешнее.

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои и войскам ВС РФ удалось продвинуться к перекрестку Леваневского и Ювелийной. В урочище Ступки также продолжаются бои.

ВСУ продолжают продвигаться вперед, но и противника есть успехи на фронте Фото: deepstatemap.live

Аналитики DeepState отдельно сообщили, что несмотря на различные разговоры о том, что населенный пункт Клещиевка перешла под контроль украинских войск, это пока что не соответствует действительности, но при этом там начали фиксировать панические настроения.

ВСУ продолжают продвигаться вперед, но и противника есть успехи на фронте Фото: deepstatemap.live

На Авдеевском направлении также неспокойно. Бои идут в районе Авдеевки и Бахмута. В Луганской области также продолжаются локальные бои вдоль всей линии столкновения.

"Южнее Первомайского врагу традиционно не везет", — говорится в сообщении, но при этом оккупанты захватили Масютовку, засыпав деревню артиллерией.

ВСУ продолжают продвигаться вперед, но и противника есть успехи на фронте Фото: deepstatemap.live

При этом, в южных областях, которые также находятся частично под контролем российских войск, особых изменений не было заметно.

Напомним, что 10 мая появилось видео, как украинский дрон уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв". В сети обратили внимание, что машина за 4 млн долларов проиграла "мавику" за 2 тысячи долларов.