Мобилизация в Украине: законно ли заполнять повестку на улице, — ответ юриста

Повестка, которая заполняется на месте, должна содержать подпись начальника ТЦК. Кроме того, бланк ни в коем случае не должен быть пустым.

На сегодняшний день каждый украинец, подлежащий призыву на военную службу, может получить повестку в любом общественном месте. Несмотря на это, существует несколько случаев, когда вручение повестки на улице является незаконным.

Могут ли сотрудники военкомата заполнять повестку на улице

Как рассказал адвокат Джамал Стаценко, повестка, которая заполняется на месте, должна содержать подпись начальника территориального центра призыва и социальной поддержки. Кроме того, бланк ни в коем случае не должен быть пустым.

"То есть случаи, когда они штампуют пачки пустых повесток, а затем приходят в гостиницы, квартиры или на улицы и вручают их людям — это незаконно", — рассказал адвокат Стаценко.

Однако юрист подчеркнул, что если повестка уже вручена, то это подтвержденный юридический факт. Поэтому, пока гражданин его оспаривает, ТЦК могут подать на него в суд за уклонение от мобилизации.

"Если человек получил повестку, но не пришел, местные военкоматы могут расценить это как уклонение", — отметил Стаценко.

Адвокат также объяснил, что пустую повестку можно и нужно обжаловать. Для этого можно обратиться в военкомат, Министерство обороны или полицию.

Что будет, если не прийти в военкомат после получения повестки

Стоит отметить, что за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее Фокус разбирался, могут ли сотрудники военкоматов задерживать людей на улице, сажать в автобусы и увозить в ТЦК. Адвокат Ростислав Кравец советует в таких случаях обращаться в полицию.

Также напомним, юрист рассказал, что делать, если при наличии отсрочки от мобилизации сотрудники военкомата вручают повестку. Юрист советует не спорить с сотрудниками ТЦК, получить повестку, после чего — обратиться в военкомат.